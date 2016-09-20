لمحة -مؤشرات الكويت تهبط صباحا
0635 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.2 في المئة إلى 5419 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.55 في المئة إلى 810.1 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي وفيفا 1.1 في المئة وميزان القابضة 1 في المئة.
* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة ورمال الكويت 6.7 في المئة ومنازل 7.8 في المئة.
* القيمة المتداولة 960 ألف دينار فقط منها 216 ألفا للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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