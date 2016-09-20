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أسواق المال توافق للأهلي المتحد الكويتي على إصدار صكوك بحد أقصى 200 مليون دولار

Tue Sep 20, 2016 6:58am GMT
 
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الكويت 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الثلاثاء إن هيئة أسواق المال وافقت له على إصدار صكوك الشريحة الأولى لتعزيز رأسماله بحد أقصى 200 مليون دولار.

وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أن الصكوك ستكون بصيغة المضاربة الإسلامية وسيكون الطرح داخل وخارج الكويت مبينا أن بنك الكويت المركزي كان قد سبق على إصدار هذه الصكوك.

وقال البيان "سوف تستخدم عائدات الإصدار لتعزيز قاعدة رأس المال... وفقا لمتطلبات بازل 3." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 