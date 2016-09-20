لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسط ضعف في قيم التداول

0955 جمت - * المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.6 في المئة ليصل إلى 5398 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.1 في المئة إلى 813.8 نقطة. * القيمة المتداولة 4.4 مليون دينار منها مليوني دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. * ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والمباني 1.3 في المئة وأريد الكويتية 1.8 في المئة. * هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.7 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)