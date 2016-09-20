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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسط ضعف في قيم التداول

Tue Sep 20, 2016 10:03am GMT
 
[-] نص [+] 

0955 جمت - 
    * المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.6 في المئة ليصل إلى
5398 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.1 في المئة إلى
813.8 نقطة.
    * القيمة المتداولة 4.4 مليون دينار منها مليوني دينار للأسهم
المقيدة في مؤشر كويت 15.
    * ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والمباني 1.3 في المئة
وأريد الكويتية 1.8 في المئة.
    * هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.3
في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.7 في
المئة.


 (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 