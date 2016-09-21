لمحة -المؤشر الكويتي يغلق منخفضا وسط ضعف في قيمة التداول
0640 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.13 في المئة إلى 5390.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.07 في المئة إلى 814.33 نقطة.
* القيمة المتداولة 3.4 مليون دينار منها 1.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة والبنك التجاري 2.7 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.75 في المئة وفيفا 2.2 في المئة والمباني 1.25 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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