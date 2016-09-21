لمحة -المؤشر الكويتي يغلق منخفضا وسط ضعف في قيمة التداول

0640 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.13 في المئة إلى 5390.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.07 في المئة إلى 814.33 نقطة.

* القيمة المتداولة 3.4 مليون دينار منها 1.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة والبنك التجاري 2.7 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.