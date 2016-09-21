Sun 25 Dec 2016 | 6:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر الكويتي يغلق منخفضا وسط ضعف في قيمة التداول

Wed Sep 21, 2016 9:51am GMT
 
[-] نص [+]

0640 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.13 في المئة إلى 5390.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.07 في المئة إلى 814.33 نقطة.

* القيمة المتداولة 3.4 مليون دينار منها 1.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة والبنك التجاري 2.7 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.

* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.75 في المئة وفيفا 2.2 في المئة والمباني 1.25 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 