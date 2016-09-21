تباين أسواق الخليج وتفوق السعودية ومصر تفقد قوة الدفع

من سيلين أسود

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - تباين أداء البورصات في الخليج اليوم الأربعاء واستمدت السعودية دعما من قطاع البتروكيماويات في حين فقدت مصر قوة الدفع مع قيام الصناديق المحلية والإقليمية بتصفية مراكز.

ارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة في معاملات متوسطة مع صعود برنت إلى أكثر من 46 دولارا للبرميل. وزاد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة.

وزاد مؤشر قطاع التأمين الرائج عادة بين المضاربين 1.7 بالمئة مع ارتفاع كل أسهمه تقريبا ليعوض بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدها هذا الأسبوع. وتقدم سهم بوبا العربية للتأمين الصحي وهي من الشركات المتوسطة 2.9 بالمئة.

لكن أسهم البنوك تباينت ليفقد مؤشر القطاع 0.2 بالمئة. ونزل سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي مدرج 2.7 بالمئة.

وقال كونال داملي من سيكو البحرين "البنوك السعودية متأثرة بقطاع الإنشاءات لكننا نعتقد أن الاحتياطيات الرأسمالية للبنوك الكبيرة كافية."

وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 4.9 بالمئة. وحقق البنك 11 بالمئة من صافي ربح النصف الأول من العام من أنشطة الشركات.

والبورصة مغلقة غدا الخميس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وتستأنف العمل يوم الأحد 25 سبتمبر أيلول.