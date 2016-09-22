لمحة -سهم أمريكانا يغلق مرتفعا في بورصة الكويت بعد اكتمال شروط بيعها لأدبتيو
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.28 في المئة إلى 5405.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.24 في المئة إلى 812.4 نقطة.
* سهم أمريكانا يغلق مرتفعا 1.6 في المئة إلى 2.5 دينار بعد الإعلان عن اكتمال كل شروط صفقة بيعها لأدبتيو.
* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة وزين 1.5 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.