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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع تحسن نسبي في قيم التداولد

Sun Sep 25, 2016 10:02am GMT
 
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0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.08 في المئة إلى 5410.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.48 في المئة إلى 816.3 نقطة.

* قيم التداول تشهد تحسنا نسبيا وتبلغ 5.9 مليون دينار بعد أن كانت أقل من 5 ملايين خلال الأيام الماضية.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم فيفا 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 