لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع تحسن نسبي في قيم التداولد

0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.08 في المئة إلى 5410.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.48 في المئة إلى 816.3 نقطة.

* قيم التداول تشهد تحسنا نسبيا وتبلغ 5.9 مليون دينار بعد أن كانت أقل من 5 ملايين خلال الأيام الماضية.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.