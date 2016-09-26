لمحة -الأسهم القيادية تهبط بمؤشرات بورصة الكويت صباحا
0615 جمت -
* المؤشر الكويتي يتراجع صباحا 0.03 في المئة إلى 5408.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.5 في المئة إلى 812.3 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.
* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة ورمال الكويت 2.4 في المئة والعقارات المتحدة 3.2 في المئة.
* القيمة المتداولة 922 ألف دينار بعد مرور 15 دقيقة على فتح السوق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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