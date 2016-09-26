القيمة المتداولة ترتفع في الكويت رغم هبوط المؤشرات

الكويت 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين على هبوط لكن قيمة التداولات ارتفعت لأكثر من ضعف القيمة اليومية المعتادة خلال الفترة الماضية وبلغت 10.9 مليون دينار منها 7.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وتراجع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.04 في المئة ليغلق عند 5407.9 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.27 في المئة إلى 814.1 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الجلسة شهدت "تداولات قوية" تركزت على قطاع البنوك وعلى سهم زين بشكل أساسي مبينا أن الاقبال على الأسهم القيادية بدأ منذ مدة وليس من الآن.

وأضاف أن هناك رغبة من المحافظ الكبيرة للتركيز على الأسهم القيادية والتمسك بها حتى نهاية العام توقعا لتحقيق أرباح وللاستفادة من المكاسب الرأسمالية لهذه الشركات.

وارتفعت أسهم البنك التجاري الكويتي 3.8 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وفيفا 1.1 في المئة.