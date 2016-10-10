لمحة -سهم أجيليتي الكويتية يرتفع صباحا بعد فوز شركة تابعة بامتياز في المغرب

0609 جمت -

* سهم أجيليتي يرتفع 1.1 في المئة إلى 475 فلسا بعد فوز شركة تابعة لها بامتياز في المغرب مدته عشر سنوات بإيرادات 250 مليون دولار.

* أجيليتي قالت اليوم إن شركة ناشيونال لخدمات الطيران المملوكة لها بنسبة 95 في المئة فازت بحق الامتياز الذي يتعلق بتقديم خدمات الركاب لكبار الشخصيات وإدارة صالات الانتظار وعددها 16 صالة في مطارات المغرب الستة.

* المؤشر الكويتي يتراجع 0.02 في المئة إلى 5310 نقاط ومؤشر كويت 15 يصعد 0.04 في المئة إلى 808 نقاط.

* ارتفاع أسهم الساحل 2.4 في المئة وأسيكو 3.6 في المئة ورمال الكويت 2.2 في المئة.