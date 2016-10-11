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نائب رئيس بنك بوبيان الكويتي يتوقع نمو الأرباح بنسبة تقترب من 20% في 2016

Tue Oct 11, 2016 10:24am GMT
 
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الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال عبدالله النجران التويجري نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء إن البنك يتوقع تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقترب من 20 في المئة في سنة 2016.

وقال النجران لرويترز على هامش مؤتمر في دبي "إن نمونا في النصف الأول من السنة كان في الحد الأدنى 18 في المئة ونحن نتوقع بنهاية السنة الحالية أن نبقى في نفس المستوى قرب 20 في المئة."

وحقق بنك بوبيان الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية 18.91 مليون دينار (62.6 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2015.

(الدولار = 0.302 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 