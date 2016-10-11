البنك الأهلي المتحد الكويتي يعتزم إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الثلاثاء إنه يعتزم إصدار صكوك غير محددة المدة بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن الحملة الترويجية لإصدار الصكوك سوف تبدأ غدا الأربعاء.

وأضاف البيان أن عائدات هذه الصكوك التي ستكون ضمن صكوك الشريحة الأولى الإضافية سوف تستخدم "لتعزيز قاعدة رأس المال.. وفقا لمتطلبات بازل3."