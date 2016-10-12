بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط تداولات هزيلة

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أغلقت بورصة الكويت على هبوط اليوم الأربعاء وخيم ضعف التداولات على البورصة حيث بلغت القيمة 2.9 مليون دينار فقط.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن هبوط السوق الكويتية يأتي في إطار ما وصفه "بالوضع عير العادي والاستثنائي" الذي تشهده الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك حالة من التحفظ من قبل المستثمرين الذين يرغبون في أخبار جيدة أو توقعات لمشاريع وصفقات كبيرة أو دخول المحفظة الوطنية الحكومية حتى يطمئنوا.