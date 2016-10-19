لمحة -سهم زين يقود الارتفاع في بورصة الكويت بعد تحقيق ارتفاع في الأرباح الفصلية

0955 جمت -

* سهم زين يقود الارتفاع في بورصة الكويت ويصعد 2.99 في المئة إلى 345 فلسا بعد تحقيق زيادة في الأرباح الفصلية.

* أرباح زين ارتفعت 12.3 في المئة لتصل إلى 42.5 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 37.8 مليون قبل عام.

* مؤشر الكويت السعري يغلق مرتفعا 0.6 في المئة عند 5315.23 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد نسبة 0.42 في المئة عند 799.05 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيتك 1.1 في المئة والصناعات الوطنية 1.9 في المئة وبنك وربة 6.2 في المئة.

* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة والكويتية للاستثمار 2.3 في المئة والمدينة 1.2 في المئة.