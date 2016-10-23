ثقة المستثمرين تدفع البورصة السعودية للصعود ومصر تهبط

من سيلين الأسود

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأحد وتفوق أداء البورصة السعودية على نظرائها في المنطقة وواصلت الصعود بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين في أعقاب إصدار سندات ضخم أواخر الأسبوع الماضي. في حين نزلت البورصة المصرية نتيجة بيع لجني الأرباح.

وارتفع مؤشر بورصة الرياض 1.6 بالمئة لتصل مكاسبه منذ يوم الأربعاء إلى 5.1 بالمئة وارتفع أكثر من 80 بالمئة من الأسهم التي جرى تداولها.

وواصل أسهم البنوك قفزاتها إذ ارتفع سهم البنك السعودي الهولندي 3.4 بالمئة. وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم البنوك إثر بيع سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار بنجاح.

وزادت ثقة المستثمرين رغم بعض الضعف في النتائج الفصلية. وأعلن نحو 75 بالمئة من الشركات المدرجة في السعودية نتائجه التي جاءت منخفضة بصفة عامة في حين جاءت نتائج عدد قليل من تلك الشركات دون التوقعات بفارق كبير.

وقال كونال داملي رئيس مبيعات مؤسسات السمسرة في بنك سيكو البحريني "ساعدت العديد من الأحداث الايجابية في إحياء التفاؤل تجاه الأسهم السعودية لاسيما بسبب إصدار السندات الناجح ومدفوعات الحكومة لقطاع التشييد وأسعار النفط الداعمة للسوق نسبيا."

وأضاف أن القيم عند هذه المستويات ستشجع المستثمرين وهو عامل آخر يعتقد أنه دعم السوق في آخر جلستين.

وارتفع سهم دار الأركان الأكثر تداولا اليوم عشرة بالمئة وهو الحد الأقصى المسموح به في يوم واحد بعدما حققت الشركة ارتفاعا نسبته 21.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) بما يعادل مثلي توقعات محللي الأهلي كابيتال.