أسهم البنوك ترفع السعودية وهيرميس يصعد بفعل توسع إلى امريكا

من سيلين أسود

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفعت البنوك سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء في حين تراجعت معظم البورصات الخليجية الأخرى بفعل نتائج فصلية غير مبهرة بينما انتعشت مصر قليلا لكن المخاوف تبقى بين المستثمرين بشأن نقص الدولار.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.5 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي مع تقدم كل البنوك الاثني عشر المدرجة. وتصدر سهم بنك الجزيرة الأداء بقفزة 6.5 بالمئة. وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري ثاني أكبر بنك من حيث القيمة السوقية 4.6 بالمئة.

شكل القطاع المصرفي العمود الفقري لانتعاش سوق الأسهم منذ أتمت المملكة بنجاح أضخم بيع لسندات دولية لسوق ناشئة الأسبوع الماضي.

وقال محمد شبير مستشار الاستثمار المستقل "نتائج القطاع في الربع الثالث من العام ضعيفة بوجه عام لكنها متماشية عموما مع التوقعات غير أن بيع السندات تضافر مع زيادة استقرار أسعار النفط مما يعطي المستثمرين الحافز الضروري للعودة إلى الأسواق."

وأضاف أن استمرار موجة الصعود يتطلب أن تواصل أحجام التداول الارتفاع.

وصعد مؤشر قطاع البتروكيماويات مع استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق 51.50 دولار للبرميل. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة.

وفي أبوظبي فقد المؤشر 0.6 بالمئة مع تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.5 بالمئة بعد أن أعلن البنك أمس الاثنين استقرار صافي ربح الربع الثالث دون تغير يذكر.