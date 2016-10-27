البنوك تدعم أسواق الأسهم الخليجية وسط اجواء عالمية ضعيفة

من أندرو تورشيا

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دعمت أسهم البنوك التي تراجعت في وقت سابق هذا الشهر بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة عددا من أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس رغم انخفاض الأسواق الآسيوية وأسعار النفط.

وآداء قطاع البنوك السعودية قوي منذ إصدار كبير لسندات دولية الأسبوع الماضي من الحكومة وهو ما قلل جزئيا المخاوف من شح للسيولة في الاقتصاد.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.5 بالمئة مسجلا مكاسب لليوم السابع على التوالي لتصل مكاسب المؤشر في تلك الفترة 13.3 بالمئة. ودعم ذلك المؤشر العام للسوق السعودي للأسهم ليرتفع 0.9 بالمئة رغم تداولات متواضعة ومنخفضة عن جلسة الأربعاء وهي اشارة فنية سلبية.

واتسم أداء قطاع البتروكيماويات السعودي بالضعف مقارنة بالسوق عموما لكن سهم بترورابغ زاد 3.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تظل ملتزمة بتنفيذ إصدار حقوق أعلنت عنه لأول مرة العام الماضي.

ارتفع سهم بنك الخليج الأول الذي مقره أبوظبي 3.2 بالمئة بعدما سجل زيادة في صافي أرباح الربع الثالث لتصل إلى 1.86 مليار درهم (507 مليون دولار) مع 1.42 مليار درهم فيما يرجع جزئيا إلى مكاسب من مبيعات عقارية. وبلغ متوسط توقعات المحللين لأرباح البنك 1.37 مليار درهم.

وقفز سهم بنك أبوظبي الوطني 1.2 في المئة بعدما سجل البنك استقرارا في أرباح الربع الثالث متماشيا مع توقعات المحللين. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة.

مع ذلك هبط سهم إتصالات الإماراتية 1.3 بالمئة بعدما حققت الشركة صافي ربح بعد دفع رسوم بلغ 1.9 مليار درهم وهو ما يقل عن توقعات المحللين. وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صافي ربح قدره 2.24 مليار درهم.