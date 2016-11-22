أسهم السعودية تتعافي وتتفوق على بقية بورصات الخليج

من سيلين أسود

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعافت الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر ليفوق أداؤها أداء بقية أسواق الأسهم الأخرى في الخليج حيث اتجه المتعاملون لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لكن المشترين الأجانب واصلوا تصيد صفقات الشراء المربحة بما دعم المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.6 في المئة إلى 6602 نقطة ليعود مجددا صوب مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو تموز البالغة 6703 نقاط.

وارتفع المؤشر 13.9 في المئة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة رغم الخسائر الطفيفة التي تكبدها في الأيام الماضية.

وارتفعت أسهم جميع المصارف المدرجة وعددها 12 بنكا ماعدا واحد مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة 1.5 في المئة.

وفي الفترة الأخيرة قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إنها اختارت مؤسسة تومسون رويترز لتولي مسؤولية احتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).

وقالت المؤسسة إن هذا سيسمح بتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.