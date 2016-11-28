خسائر زين تضغط على مؤشر كويت 15 صباحا
0644 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يفتح مرتفعا 0.13 بالمئة عند 5541.44 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يخسر 0.22 بالمئة إلى 857.5 نقطة مع نزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة زين.
* سهم زين ينخفض 1.23 بالمئة وكيبكو 1.9 بالمئة والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وبنك وربة 0.9 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.1 بالمئة.
* سهم أجيليتي الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية صباحا بمكاسب 1.9 بالمئة.
* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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