البحرينية الكويتية للتأمين تشتري حصة بنك البحرين الإسلامي في التكافل الدولية

الكويت 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين اليوم الثلاثاء إنها وقعت مذكرة تفاهم لشراء كامل حصة بنك البحرين الإسلامي في شركة التكافل الدولية.

ولم تذكر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين في بيانها على موقع بورصة الكويت على الانترنت القيمة المالية لهذه الصفقة لكنها قالت إن الاتفاق "يخضع لموافقة الجهات الرقابية في مملكة البحرين."

وطبقا لبيانات موقع بورصة البحرين فإن بنك البحرين الإسلامي يمتلك 22.75 في المئة من أسهم شركة التكافل الدولية في حين تبلغ حصة البحرينية الكويتية للتأمين فيها 40.93 في المئة.

وبعد هذه الخطوة سترتفع حصة البحرينية الكويتية للتأمين في شركة التكافل الدولية إلى 63.68 في المئة.

وتقول شركة التكافل الدولية على موقعها الالكتروني إنها تأسست في عام 1989 كأول شركة تأمين إسلامي (تكافلي) في المنطقة وهي تقدم خدمات وتغطيات تأمينية متنوعة تتماشى مع أسس الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر.