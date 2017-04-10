بنك وربة الكويتي يستحوذ على منشأة في المملكة المتحدة مقابل 12.9 مليون جنيه
الكويت 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الإثنين إنه أتم الاستحواذ على منشأة حديثة مخصصة حصريا لشركة كيا موتورز في المملكة المتحدة مقابل 12.9 مليون جنيه استرليني.
وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية إن هذا الاستحواذ يشكل "أساس برنامج البنك للاستثمار العقاري العالمي."
وأكد أن هذا الاستثمار يهدف إلى تأمين عوائد منتظمة ومتنامية للمستثمرين والمودعين وفق معدل مخاطر منخفض."
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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