بنك وربة الكويتي يستحوذ على منشأة في المملكة المتحدة مقابل 12.9 مليون جنيه

الكويت 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الإثنين إنه أتم الاستحواذ على منشأة حديثة مخصصة حصريا لشركة كيا موتورز في المملكة المتحدة مقابل 12.9 مليون جنيه استرليني.