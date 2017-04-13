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لمحة-تراجع بورصة الكويت صباحا وسط انخفاض أسعار النفط العالمية

Thu Apr 13, 2017 6:31am GMT
 
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0623 جمت -

* مؤشر كويت 15 يتراجع 0.37% إلى 949.82 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.11% إلى 7034.35 نقطة بعد أن كان مرتفعا في الدقيقة الأولى من المعاملات.

* أسهم زين تخسر 1.05% ومباني 1.2% وفيفا 1.1% وبنك الكويت الدولي 1.92% ومشاريع 1.15% وأجيليتي 1.54%.

* وتراجعت عقود النفط الآجلة أمس الأربعاء بعد صعودها على مدى ثماني جلسات متتالية وذلك عقب صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية التي أشارت إلى أن السوق ما زالت متخمة بالمعروض.

* استقرار أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك الكويت الوطني (وطني) وبنك برقان وبنك وربة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير مروة سلام - هاتف 0020223948031)
 