لمحة-تراجع بورصة الكويت صباحا وسط انخفاض أسعار النفط العالمية

* مؤشر كويت 15 يتراجع 0.37% إلى 949.82 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.11% إلى 7034.35 نقطة بعد أن كان مرتفعا في الدقيقة الأولى من المعاملات.

* وتراجعت عقود النفط الآجلة أمس الأربعاء بعد صعودها على مدى ثماني جلسات متتالية وذلك عقب صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية التي أشارت إلى أن السوق ما زالت متخمة بالمعروض.