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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة

Thu Apr 20, 2017 10:30am GMT
 
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1015 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.38% عند 923.34 نقطة والسعري الرئيسي يرتفع 0.38% عند 6813.53 نقطة.

* أسهم فيفا تغلق منخفضة 1.16% وبنك الكويت الوطني 1.45% وبنك برقان 1.5% وأمريكانا 1.63%.

* أسهم بنك الكويت الدولي تغلق مرتفعة 2% وبنك بوبيان 1.2% وبنك الخليج 0.81% وبوبيان للبتروكيماويات 3.5% واستقرار زين ومباني.

* إجمالي القيمة المتداولة 26.718 مليون دينار وعدد الصفقات 5754 صفقة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 