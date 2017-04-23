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لمحة-تراجع الأسهم القيادية عند الإغلاق بالكويت

Sun Apr 23, 2017 9:37am GMT
 
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0935 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.87 بالمئة عند 715.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.08 بالمئة إلى 6819.04 نقطة.

* أسهم مباني وبنك بوبيان تتراجع 1.2 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.94 بالمئة وأجيليتي 3.17 بالمئة وبنك وربة 2.4 بالمئة وأمريكانا 0.83 بالمئة واستقرار بوبيان للبتروكيماويات.

* أسهم مشاريع تزيد 1.22 بالمئة وفيفا 1.18 بالمئة واستقرار زين ووطني وبنك برقان وبنك الكويت الدولي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 