تماسك بورصتي دبي وقطر رغم نتائج فصلية ضعيفة والسعودية تتراجع

من سيلين أسود

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - تماسكت أسواق الأسهم الخليجية المتعرضة لتعاملات المستثمرين الأجانب اليوم الثلاثاء حيث أبدت بورصتا دبي وقطر مرونة في مواجهة نتائج مالية مخيبة للآمال من شركات كبرى.

ففي دبي، تراجع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 3 بالمئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 24 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 364.9 مليون درهم (99.35 مليون دولار).

وكان محللون لدى سيكو البحرين قد توقعوا صافي ربح لدو قدره 447.33 مليون درهم في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 474.02 مليون درهم.

وهوى سهم داماك العقارية، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية، ثمانية في المئة مع تداوله اليوم بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وهبط سهم شعاع كابيتال 0.6 بالمئة بعد استئناف تداوله عقب مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم. وتحولت شركة الاستثمار إلى تسجيل صافي ربح بلغ 24.8 مليون درهم في الربع الأول مقابل خسارة صافية قدرها 28.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ورغم ذلك، زاد مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعا بنفس النسبة.

وفي قطر، صعد مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 0.4 في المئة بعدما هبط في معظم جلسة التداول.