لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في الكويت صباحا
0613 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.1 بالمئة إلى 6847.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.14 بالمئة إلى 911.9 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 2.2 مليون دينار بعد مرور 13 دقيقة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم زين وجي.اف.اتش 1.1 بالمئة وكامكو 2.15 بالمئة والمال 2.5 بالمئة.
* هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي 0.9 بالمئة والراي 5.7 بالمئة وبيان اثنين بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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