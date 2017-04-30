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لمحة -مؤشر الأسهم القيادية بالكويت يغلق مرتفعا

Sun Apr 30, 2017 10:53am GMT
 
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1010 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.16 بالمئة إلى 6843 نقطة وكويت 15 يرتفع 0.95 بالمئة إلى 919.4 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 1.5 بالمئة وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة وزين 1.1 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة.

* هبوط أسهم أمريكانا 2.4 بالمئة وطيران الجزيرة 1.8 بالمئة وأريد 6.35 بالمئة ونور 1.9 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 18.9 مليون دينار منها 8.8 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 