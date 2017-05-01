لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تنخفض في التداولات الصباحية
0625 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع 0.32% إلى 6821.4 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية 0.42% إلى 915.5 نقطة.
* هبوط أسهم زين 1.1% وبنك وربة 0.8% وبيت التمويل الكويتي 1% وفيفا والمباني 1.2%.
* ارتفاع أسهم جي.إف.اتش 2% وأريد 1.7% وهيومن سوفت 0.5% والامتياز 1.2%.
* إجمالي قيمة التداولات 2.5 مليون دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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