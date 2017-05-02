لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في الكويت مع صعود برقان ووربة بدعم النتائج
0945 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.5% إلى 6759.4 نقطة وكويت 15 يرتفع 0.05% إلى 913.18 نقطة.
* سهم بنك برقان يغلق مرتفعا 3.23% إلى 320 فلسا بعد ارتفاع أرباحه 25 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
* بنك برقان حقق 17.813 مليون دينار (58.6 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 14.288 مليون دينار قبل عام.
* سهم بنك وربة يغلق مرتفعا 1.6% إلى 250 فلسا بعد ارتفاع أرباحه الفصلية 298 في المئة في الربع الأول.
* بنك وربة الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية قال اليوم إنه حقق 1.3 مليون دينار (4.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل 328 ألف دينار قبل عام.
* ارتفاع أسهم فيفا 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1% والبنك الأهلي 3.2%.
* هبوط أسهم زين 2.25% والمباني 1.2% والمال 4.8% وإيفا 1.2%.
* إجمالي قيمة التداولات 12.4 مليون دينار منها ستة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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