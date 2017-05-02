لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في الكويت مع صعود برقان ووربة بدعم النتائج

0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.5% إلى 6759.4 نقطة وكويت 15 يرتفع 0.05% إلى 913.18 نقطة.

* سهم بنك برقان يغلق مرتفعا 3.23% إلى 320 فلسا بعد ارتفاع أرباحه 25 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

* بنك برقان حقق 17.813 مليون دينار (58.6 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 14.288 مليون دينار قبل عام.

* سهم بنك وربة يغلق مرتفعا 1.6% إلى 250 فلسا بعد ارتفاع أرباحه الفصلية 298 في المئة في الربع الأول.

* بنك وربة الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية قال اليوم إنه حقق 1.3 مليون دينار (4.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل 328 ألف دينار قبل عام.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1% والبنك الأهلي 3.2%.

* هبوط أسهم زين 2.25% والمباني 1.2% والمال 4.8% وإيفا 1.2%.