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جي.اف.اتش البحرينية تحقق قفزة في أرباحها الفصلية بالربع/1

Wed May 3, 2017 6:20am GMT
 
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الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - حققت مجموعة جي.اف.اتش البحرينية قفزة في أرباحها الفصلية في الربع الأول من العام حيث ارتفعت 427 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 31.9 مليون دولار ربحا صافيا في الربع الأول من 2017 مقابل 6.06 مليون دولار قبل عام.

وعزا البيان نمو الأرباح إلى "ارتفاع معدل الدخل المحقق من الأنشطة المصرفية الاستثمارية والمتمثلة في التوظيف الناجح لاستثمارين جديدين لإدارة الأصول إضافة إلى التخارج الجزئي من محفظة الأسهم الخاصة فضلا عن مساهمة المصرف الخليجي التجاري في هذا الدخل". (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 