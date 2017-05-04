لمحة -بورصة الكويت تتراجع صباحا مع هبوط سهم كيبكو بفعل انخفاض الأرباح

0620 جمت -

* المؤشر الكويتي ينزل 0.17% إلى 6786.8 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.48% إلى 911.3 نقطة.

* سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) يهبط 6% إلى 390 فلسا بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول مسجلة هبوطا في الأرباح الصافية بنسبة 62 بالمئة بسبب زيادة تكاليف بعض القطاعات.

* كيبكو قالت إنها حققت أرباحا صافية 5.067 مليون دينار (16.65 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 13.502 مليون دينار قبل عام.

* هبوط أسهم زين وفيفا 1.2% وبنك برقان 1.5% وبنك وربة 0.8% والكويتية للاستثمار 5%.

* ارتفاع أسهم البنك الأهلي الكويتي 3.3% والاستثمارات الوطنية 1.9% والإنماء 2.5%.