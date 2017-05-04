لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض

* سهم كيبكو الكويتية يهبط 6% إلى 390 فلسا بعد هبوط الأرباح الفصلية بنسبة 62 بالمئة بسبب زيادة تكاليف بعض القطاعات.

* كيبكو قالت إنها حققت أرباحا صافية 5.067 مليون دينار (16.65 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 13.502 مليون دينار قبل عام.