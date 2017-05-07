Sun 18 Jun 2017 | 9:33 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا في بورصة الكويت

Sun May 7, 2017 6:44am GMT
 
[-] نص [+]

‭0633‬ جمت -

* المؤشر الكويتي ينخفض 0.77 بالمئة إلى 6700 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 1.23 بالمئة إلى 895.2 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 3.1 مليون دينار بعد مرور 33 دقيقة على بدء الجلسة.

* هبوط أسهم زين 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة وكيبكو 3.85 بالمئة وبيت التمويل الكويتي اثنين بالمئة وفيفا 2.3 بالمئة.

* ارتفاع أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي 0.96 بالمئة وامتيازات 6.25 بالمئة والمشتركة 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 