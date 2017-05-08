لمحة -الأسهم الكويتية تعوض جزءا من خسائر الجلسة السابقة

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.96 بالمئة إلى 6627.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.39 بالمئة إلى 895.95 نقطة لتعوض السوق بعضا من خسائر الجلسة السابقة.

* المؤشر الرئيسي هبط 2.8 بالمئة أمس الأحد وكويت 15 فقد 2.5 بالمئة عند الإغلاق.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 3.1 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة وزين 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.7 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة.

* هبوط أسهم جي.اف.اتش 1.05 بالمئة وإيفا 2.6 بالمئة والمال 2.7 بالمئة والساحل 4.55 بالمئة.