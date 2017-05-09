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لمحة -بورصة الكويت تغلق منخفضة

Tue May 9, 2017 9:58am GMT
 
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0953 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.02 بالمئة عند 895.76 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يتراجع 0.43 بالمئة إلى 6598.97 نقطة.

* أسهم بنك بوبيان تنزل 1.25 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.49 بالمئة وبنك وربة 0.83 بالمئة واستقرار فيفا وبنك الكويت الدولي.

* أسهم مباني تزيد 2.56 بالمئة وزين 1.19 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 بالمئة واستقرار أجيليتي ومشاريع وأمريكانا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 