لمحة -بورصة الكويت تغلق مرتفعة وسهم الاستثمارات الوطنية يقفز 7%
0950 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.86 بالمئة إلى 6655.97 نقطة وكويت 15 يصعد 0.64 بالمئة إلى 901.5 نقطة.
* سهم الاستثمارات الوطنية يغلق مرتفعا 7.2 بالمئة إلى 104 فلوس بعد تحقيق زيادة كبيرة في أرباح الربع الأول.
* الاستثمارات الوطنية أعلنت أمس تحقيق صافي ربح بلغ أربعة ملايين دينار (13.14 مليون دولار) مقارنة مع 1.1 مليون دينار قبل عام.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وزين 1.2 بالمئة وكيبكو 1.3 بالمئة والمباني 1.25 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة.
* هبوط أسهم فيفا 4.55 بالمئة والمدينة 1.1 بالمئة ونور 2.0 بالمئة وكامكو 1.15 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 16.26 مليون دينار منها ستة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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