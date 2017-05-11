لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.22 بالمئة إلى 6670.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.06 بالمئة إلى 911.07 نقطة.
* إجمالي قيمة التداول 15.7 مليون دينار منها 6.5 مليون لأسهم كويت 15.
* سهم أجيليتي يصعد 3.2 بالمئة وزين 1.2 بالمئة وفيفا 2.4 بالمئة وكيبكو 2.6 بالمئة وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة.
* هبوط أسهم البنك التجاري الكويتي 6.4 بالمئة وطيران الجزيرة واحدا بالمئة والامتياز 1.3 بالمئة والمال 5.3 بالمئة وكابلات 4.6 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.