لمحة -المؤشر الرئيسي يرتفع بالكويت صباحا
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* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.28% إلى 6678 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.08% إلى 913.5 نقطة.
* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 1.5% والمباني 1.25% وبوبيان للبتروكيماويات 1.8% والوطنية العقارية 5.8%.
* هبوط أسهم بنك بوبيان وفيفا 1.2% والبنك الأهلي المتحد الكويتي 1% والمال 5.6%.
* إجمالي قيمة التداولات 3.3 مليون دينار بعد مرور 26 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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