لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.71 بالمئة إلى 6706.25 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.49 بالمئة إلى 918.74 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 18.1 مليون دينار منها نحو تسعة ملايين لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)