أرباح أعيان الكويتية تنمو لعشرة أمثالها في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - قفزت الأرباح الصافية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية بنسبة 899 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل بيع حصتها وحصة شركة تابعة لها في شركة إنشاء القابضة.

وقالت أعيان في بيان للبورصة الكويتية إن أرباحها الصافية بلغت ‭‭5.064‬‬ مليون دينار (16.64 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 507 آلاف دينار قبل عام.

وقال البيان إن سبب الارتفاع يعود إلى قيام شركة أعيان وشركة مبرد التابعة لأعيان ببيع حصتيهما في شركة إنشاء القابضة إلى طرف ثالث.

وأضاف البيان أن مجموعة أعيان قامت "نتيجة لهذه العملية بتسجيل ربح بمبلغ 5.8 مليون دينار كويتي في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع".