لمحة -صعود طفيف للمؤشرات الكويتية صباحا

* أسهم التجاري الكويتي مستقرة دون تغيير رغم هبوط أرباح الربع الأول.

* البنك التجاري سجل أرباحا صافية بقيمة 795 ألف دينار في الربع الأول مقارنة مع 7.8 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)