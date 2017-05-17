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لمحة -صعود طفيف للمؤشرات الكويتية صباحا

Wed May 17, 2017 6:39am GMT
 
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0630 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يرتفع 0.1% إلى 6732.3 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يصعد 0.6% إلى 922.5 نقطة وسط تداولات ضعيفة.

* أسهم الكويت الوطني ترتفع 3% وميزان القابضة 1.01% وبنك وربة 0.8%.

* أسهم زين تنخفض 1.12% ومباني 1.25%.

* أسهم التجاري الكويتي مستقرة دون تغيير رغم هبوط أرباح الربع الأول.

* البنك التجاري سجل أرباحا صافية بقيمة 795 ألف دينار في الربع الأول مقارنة مع 7.8 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 