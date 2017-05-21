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لمحة-بورصة الكويت تهبط صباحا

Sun May 21, 2017 7:13am GMT
 
[-] نص [+]

0703 جمت -

* مؤشر كويت 15 يتراجع 0.53% 914.6 نقطة والسعري الرئيسي 0.11% 6718.67 نقطة.

* هبوط أسهم زين 1.14% ومباني 0.13% وفيفا 2.6% وبنك الكويت الوطني 1.16% وبنك وربة 0.4% .

* استقرار أسهم بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي (بيتك) في مستهل التداولات.

* بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في البلاد، نفى اليوم الأحد اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 