لمحة-بورصة الكويت تهبط صباحا
0703 جمت -
* مؤشر كويت 15 يتراجع 0.53% 914.6 نقطة والسعري الرئيسي 0.11% 6718.67 نقطة.
* هبوط أسهم زين 1.14% ومباني 0.13% وفيفا 2.6% وبنك الكويت الوطني 1.16% وبنك وربة 0.4% .
* استقرار أسهم بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي (بيتك) في مستهل التداولات.
* بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في البلاد، نفى اليوم الأحد اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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