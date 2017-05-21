لمحة-بورصة الكويت تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة
0950 جمت -
* مؤشر كويت 15 يعوض خسائره الصباحية ويغلق مرتفعا 0.25% عند 921.78 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يصعد 0.51% عند 6760.2 نقطة.
* أسهم بيت التمويل الكويتي تكسب 0.6% رغم نفي الشركة وهي أكبر بنك إسلامي في البلاد اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية.
* أسهم أمريكانا ترتفع 8.13% وبنك وربة 0.81% واستقرار بنك برقان وبنك الكويت الدولي.
* أسهم مباني تتراجع 0.13% وزين 0.68% وفيفا 0.12% وبنك بوبيان 0.25% وبنك الكويت الوطني 0.87% ومشاريع 0.79% وبوبيان للبتروكيماويات 0.89%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020223948031)
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