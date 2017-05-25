لمحة -أسهم البنوك تهبط صباحا في الكويت وضعف التداول يخيم على البورصة

* المؤشر الكويتي يهبط 0.25% إلى 6685.9 نقطة وكويت 15 ينخفض 0.21% إلى 914.3 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 770 ألف دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة.