لمحة -أسهم البنوك تهبط صباحا في الكويت وضعف التداول يخيم على البورصة
0625 جمت -
* المؤشر الكويتي يهبط 0.25% إلى 6685.9 نقطة وكويت 15 ينخفض 0.21% إلى 914.3 نقطة.
* إجمالي قيمة التداولات 770 ألف دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم الامتياز 0.65% ونور 1.6% والساحل 6.65% وألافكو 1%.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 0.3% والبنك التجاري 3.95% وبيت التمويل الكويتي 0.6% وبنك بوبيان 0.25% . (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار)
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