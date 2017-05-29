لمحة-بورصة الكويت تتراجع صباحا مع نزول أسعار النفط العالمية
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* هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.18 بالمئة إلى 911.21 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.04 بالمئة إلى 6647.1 نقطة مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال معاملات اليوم.
* أسهم زين تخسر 0.47 بالمئة ومباني 0.9 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.2 بالمئة وبنك بوبيان 0.25 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.81 بالمئة.
* أسهم بنك برقان تنزل 0.3 بالمئة وأجيليتي 0.43 بالمئة واستقرار بنك الكويت الوطني وبنك وربة وفيفا وبنك الخليج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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