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الأهلي المتحد البحريني: لا تعليق على خبر المفاوضات مع بيتك الكويتي

Tue May 30, 2017 7:35am GMT
 
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الكويت 30 مايو أيار (رويترز) - رفض البنك الأهلي المتحد البحريني اليوم الثلاثاء التعليق على خبر مفاده أن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت دخل في مفاوضات لشراء البنك البحريني.

وقال الأهلي المتحد في بيان نشره الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت "نفيدكم بأن هذا الخبر لم يصدر من إدارة البنك ولا يسعنا بالتالي التعليق عليه". (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 