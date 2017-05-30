لمحة -المؤشر الكويتي يرتفع في التداولات الصباحية
0823 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.45% إلى 6696.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.01% إلى 913.08 نقطة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 0.14% وبنك وربة وبنك الكويت الدولي 0.4% وبوبيان للبتروكيماويات 1.8%.
* هبوط أسهم زين 0.23% وبنك بوبيان 0.25% وكيبكو 0.28% والمباني 0.26%.
* إجمالي قيمة التداولات مليون دينار بعد مرور نحو أربعين دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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