لمحة-بورصة الكويت تصعد صباحا
0800 جمت -
* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.18% إلى 915.58 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.34% إلى 6749.4 نقطة.
* أسهم بوبيان للبتروكيماويات تكسب 0.35% بعد الإعلان عن تقدمها بعرض استحواذ إلزامي على كامل أسهم شركة تعليمية خلال 90 يوما.
* أسهم أجيليتي ترتفع 0.14% وبيت التمويل الكويتي 1.02% واستقرار أسهم زين وبنك بوبيان.
* أسهم مشاريع تتراجع 0.28% ومباني 0.13% واستقرار أسهم بنك الكويت الوطني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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