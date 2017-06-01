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لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Thu Jun 1, 2017 10:56am GMT
 
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1030 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.41 بالمئة إلى 6813.2 نقطة وكويت 15 يصعد 0.31 بالمئة إلى 918.67 نقطة.

* ارتفاع أسهم اجيليتي 3.2 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.7 بالمئة وأمريكانا 0.75 بالمئة وفيفا 1.2 بالمئة.

* هبوط أسهم زين 0.2 بالمئة وميزان 1.0 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.4 بالمئة وبنك برقان 1.2 بالمئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 11.6 مليون دينار منها 5.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 