لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.41 بالمئة إلى 6813.2 نقطة وكويت 15 يصعد 0.31 بالمئة إلى 918.67 نقطة.
* ارتفاع أسهم اجيليتي 3.2 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.7 بالمئة وأمريكانا 0.75 بالمئة وفيفا 1.2 بالمئة.
* هبوط أسهم زين 0.2 بالمئة وميزان 1.0 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.4 بالمئة وبنك برقان 1.2 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 11.6 مليون دينار منها 5.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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