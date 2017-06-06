لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع في التعاملات الصباحية
0758 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.29 بالمئة إلى 6823 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.11 بالمئة إلى 907.75 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 0.6 بالمئة وأجيليتي 0.4 وفيفا 0.1 بالمئة.
* سهم زين يهبط 0.2 بالمئة بنك بوبيان 1.0 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.8 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 770 ألف دينار بعد مرور 18 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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